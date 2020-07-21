SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı

Güney Kore'nin gizli askeri uydusu ANASIS-II, SpaceX tarafından yörüngeye gönderildi.

Geçtiğimiz haftalarda Crew Dragon kapsülüyle NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderen SpaceX, yeni görevlerine hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, Güney Kore'ye ait gizli bir askeri uyduyu, Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya gönderdi.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi, fırlatışın ardından şirketin okyanustaki drone gemisine iniş yaptı.

GÜVENLİ İLETİŞİM UYDUSU OLARAK BİLİNİYOR

Fırlatılan uydu askeri olduğundan hakkında pek fazla bir bilgi yok. Airbus tarafından inşa edilen ANASIS-II uydusunun, güvenli iletişimi sağlamak üzere tasarlandığı biliniyor.

Ayrıca uydunun, daha önce KMilSatCom 1 olarak bilindiği ve Güney Kore tarafından satın alındığı söyleniyor.