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SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı
Güney Kore'nin gizli askeri uydusu ANASIS-II, SpaceX tarafından yörüngeye gönderildi.
- AA & Ensonhaber
- 21.07.2020 - 14:57
Geçtiğimiz haftalarda Crew Dragon kapsülüyle NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderen SpaceX, yeni görevlerine hız kesmeden devam ediyor.
Şirket, Güney Kore'ye ait gizli bir askeri uyduyu, Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya gönderdi.
Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi, fırlatışın ardından şirketin okyanustaki drone gemisine iniş yaptı.
GÜVENLİ İLETİŞİM UYDUSU OLARAK BİLİNİYOR
Fırlatılan uydu askeri olduğundan hakkında pek fazla bir bilgi yok. Airbus tarafından inşa edilen ANASIS-II uydusunun, güvenli iletişimi sağlamak üzere tasarlandığı biliniyor.
Ayrıca uydunun, daha önce KMilSatCom 1 olarak bilindiği ve Güney Kore tarafından satın alındığı söyleniyor.