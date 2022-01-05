SpaceX, Hindistan'daki Starlink ön siparişlerini iade edecek

Hindistan hükümeti, henüz lisans almadığı için, vatandaşların Starlink uydu internet hizmetine abone olmamalarını istemişti. Hükümet, şimdi de abone olan kullanıcılara para iadesi istiyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

Starlink, şu anda bazı ülkelere uydudan internet hizmeti veriyor. Ayrıca şirket, bu yıl 45 farklı ülkede daha hizmet vereceğini söylüyor.

Böylece kullanıcılar, 2022 yılından itibaren Starlink resmi web sitesinden başvuru yaparak, kitlerden sipariş edebilecek ve uydu internetini kullanmaya başlayacak.

HİNDİSTAN, LİSANS ŞART DİYOR

Hindistan hükümeti, henüz lisans almadığı için vatandaşların Starlink uydu internet hizmetine abone olmamalarını tavsiye etmişti.

Starlink, 1 Kasım'dan bu yana Hindistan'da verdiği reklamlarla halkı Starlink uydu internetine teşvik ediyor. Ancak hükümet, lisans olmadan bu hizmete izin vermiyor.

SİPARİŞ VERENLERE PARA İADESİ YAPILACAK

Hindistan hükümeti, faaliyet ruhsatı alana kadar Starlink'in tüm ön siparişlerinin iade edilmesini talep etti.

Hükümetin bu isteğini olumlu karşılayan SpaceX, Hindistan'daki müşterilerin dilediği zaman para iadesi alabileceğini açıkladı. Ülkede şu anda 5 binden fazla ön sipariş alan Starlink, lisans alana kadar hizmet veremeyecek.

Müşterilerini e-posta ile bilgilendiren SpaceX, "Ne yazık ki, Starlink hizmeti için ne zaman lisans alınacağı bilinmiyor. Bu nedenle size hizmet verebilmek için birkaç sorunu daha çözmemiz gerekiyor. Starlink ekibi, Starlink'i Hindistan'da mümkün olan en kısa sürede kullanıma sunmayı dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.