SpaceX, İtalya'nın uydusunu 4. kez fırlatamadı

SpaceX, günler öncesinden planladığı uçuşu hala gerçekleştiremedi. İtalya'ya ait uyduyu taşıyacak olan şirket, fırlatma görevini yine erteledi.

ABD'li uzay şirketi SpaceX, yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketiyle çeşitli görevler gerçekleştiriyor.

Örneğin Türksat 5B uydusu, geçtiğimiz yıl aralık ayında ABD'de bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmişti.

İTALYA'NIN UYDU GÖREVİNİ YİNE ERTELEDİ

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi, son zamanlarda İtalya'nın uydusuyla sorunlar yaşıyor.

İtalya'ya ait bir uyduyu taşıyan roketin fırlatma görevi, yaşanan sorunlar nedeniyle dördüncü kez ertelendi.

Falcon 9'a yerleştirilen uyduda, fırlatma alanına götürülürken aksaklık yaşandığı belirtildi. Bir kruvaziyer gemisinin yasaklı alana girdiği ve bu nedenle fırlatmanın ertelendiği aktarıldı.

İlk üç erteleme ise hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle gerçekleşmişti. Bir sonraki fırlatmanın, bugün akşam saatlerinde gerçekleşeceği belirtiliyor.





