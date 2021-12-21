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    SpaceX merkezinde 132 koronavirüs vakası tespit edildi

    SpaceX'in Güney Kaliforniya merkezindeki en az 132 çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 11:35
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    SpaceX merkezinde 132 koronavirüs vakası tespit edildi

    Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, şu sıralar genel merkezdeki koronavirüs vakalarıyla uğraşıyor.

    Son yapılan testlerde, şirketin Güney Kaliforniya'daki merkezinde en az 132 çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Şirket içinde yaşanan salgının, son günlerde ülkede kendini gösteren Omicron varyantıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

    YOĞUN ÇALIŞMA, VAKALARI ARTIRDI

    Ayrıca, son zamanlarda birbiri ardına gelen fırlatma görevlerinin neden olduğu yoğun çalışma temposunun da salgını tetiklediği söyleniyor.

    ELON MUSK

    SpaceX, cumartesi günü Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden 52 Starlink internet uydusunu yörüngeye fırlattıktan 18 saat sonra, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Türksat 5B uydusunu fırlatmıştı.

    Söz konusu iki görev arasındaki 18 saatlik süre, aynı zamanda SpaceX tarihinde yeni bir rekor anlamına geliyor.

    SpaceX’in Kaliforniya’daki merkezinde, Falcon 9 roketlerini ve Crew Dragon kapsüllerini inşa etmek için yaklaşık 6 bin çalışan görev yapıyor.

    ELON MUSK, KISITLAMALARA KARŞI ÇIKMIŞTI

    Elon Musk, koronavirüs pandemisinin ilk dönemlerinde yapılan kısıtlamalara karşı çıkmış ve gerekli önlemleri almamıştı.

    Ayrıca Musk, geçen yıl mayıs ayında halk sağlığı emirlerine karşı gelerek Tesla’nın Fremont fabrikasında üretime devam etmişti.

    Öte yandan SpaceX CEO'su, geçtiğimiz günlerde Starship roket motoru üretiminde sorunlar yaşandığını ve şirketin iflas tehlikesi altında olduğunu belirterek, herkesi gece gündüz çalışmaya davet etmişti.

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