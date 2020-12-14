ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, Sirius XM-7 uydusunu Falcon 9 roketi ile yörüngeye gönderdi. Roket, daha sonra Dünya'ya geri döndü.

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, Falcon 9 roketi ile Sirius XM-7 uydusunu uzaya gönderdi.

Radyo sağlayıcısı Sirius XM-7 uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiği açıklandı.

Bu görevle birlikte, Florida eyaletinin Brevard bölgesinde bulunan Cape Canaveral üssünden 25'inci kez uzaya fırlatılan Falcon 9, Atlantik Okyanusu'nda bulunan 'Just Read the Instructions' isimli gemiye iniş yaptı.

SpaceX, Sirius XM-7 radyo uydusunu uzaya fırlattı







Sirius XM-7 uydusu, sırasıyla 2005 ve 2006'da uzaya gönderilen eski XM-3 ve XM-4 uydularının yerini alacak iki uydudan biri.

SXM-7 ve ikizi SXM-8, yüksek güçlü yayın uydularından oluşan SiriusXM isimli uydu takımlarına eklenecek.

Her iki uydu da S-bandı spektrumunda çalışan devasa antenler barındırıyor. Bu antenler, Dünya'daki radyo istasyonlarının büyük çanak antenlere ihtiyaç duymadan yayın yapabilmesini sağlayacak.

15 yıllık bir kullanım ömrüne sahip uydular, aynı zamanda 20 kilovattan fazla güç üretecek iki büyük güneş paneli de barındırıyor.



