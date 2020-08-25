SpaceX, Starship roketinin statik yangın testini gerçekleştirdi

SpaceX'in, insanları Ay ve Mars'a götürecek dev roketi Starship'in SN6 prototipi, statik yangın testini başarıyla geçti.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında ise paslanmaz çelik kullanılıyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

STATİK YANGIN TESTİ YAPILDI

SpaceX, Starship roketinin SN6 isimli prototip sürümünü statik yangın testine soktu. 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen testi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

STATIK YANGIN TESTİ NEDİR

SpaceX, test sırasında kullanılan SN6 roketini fırlatma alanına götürdü. Daha sonra deposu tamamen yakıt ile doldurulan roket, havalanmaması için sabit tutulduktan sonra gerçek bir fırlatma görevi gibi motorlar ateşlendi.

Statik yangın testi, mühendislerin yakıtın doğru şekilde akıp akmadığını ve sistemin basınç ve sıcaklığının güvenli seviyelerde olup olmadığını kontrol etmelerini sağlıyor.

Test edilen rokette yalnızca 1 adet Raptor motoru ateşlenirken, gerçek Starship bu motorlardan 6 tanesini kullanacak.





İNSANLARI ÖNCE AY'A TAŞIYACAK

SpaceX, Mars’a ulaşmadan önce Starship’i Ay’a yolculuklarda kullanmayı planlıyor. 100 kişiye kadar kapasitesi bulunan uzay aracındaki koltuklar, 2023’te Ay’ın etrafında gerçekleşmesi planlanan bir yolculuk için çoktan rezerve edildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde roketin SN5 adı verilen prototip sürümünü test eden SpaceX, roketi yerden 150 metre kaldırmayı başarmıştı. O videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.