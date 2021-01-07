SpaceX, Starship SN9 ve SN10 prototiplerini test edecek

SpaceX, Starship SN9 ve SN10 prototiplerini test edecek

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars'a gitmeye hazırlanan iki Starship test aracının eş zamanlı testlerine dair ipucu verdi.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars'a gitmeye hazırlanan iki Starship aracının eş zamanlı testlerine dair ipucu verdi.

Starship'in prototipleri 1 Ocak'ta, SpaceX'in Teksas'taki Boca Chica tesislerindeki bir fırlatma ünitesinde görüntülendi.

Kendisine Twitter'da "gelecek birkaç hafta içinde" test yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda Musk, "Evet" yanıtını verdi.

Çalışmaları süren Starship SN9 ve SN10 prototiplerinin uçuş testine tabi tutulması bekleniyor.

STARSHIP SN8 YERE ÇAKILMIŞTI

SpaceX'in aralıkta Starship SN8 prototipi üzerinde yürüttüğü testler büyük ölçüde başarılı geçmiş, araç 12.5 km yüksekliğe çıkmış, ancak iniş esnasında patlama yaşanmıştı.

Elon Musk'a göre Starship roketi, SN15 prototipi ile birlikte yavaş yavaş son halini almaya başlayacak.

Starship'in SN8 prototipi, iniş anında patladı

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.

Şirket, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot yollamak için NASA'yla ortak çalışıyor. SpaceX, ABD'li uzay ajansının Artemis uzay programı dahilinde insan taşıyacak araçlar üretmesi için seçtiği şirketler arasında yer alıyor.