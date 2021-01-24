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    SpaceX tek seferde 143 uydu fırlattı

    SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı.
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    • 24.01.2021 - 22:51
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    SpaceX tek seferde 143 uydu fırlattı

    ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, yeni bir rekora imza attı,

    SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Transporter-1 görevi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla gerçekleştirildi.

    TEK SEFERDE 143 UYDU

    SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya taşıyacak Falcon 9 roketini uzaya gönderdi.

    Bu kapsamda 133'ü ticari ve devlet uydusu, 10'u Starlink uydusu olmak üzere, toplam 143 ufak uydu yörüngeye yerleştirilecek.

    Şirket, Roketteki Starlink uydularının kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacağını açıkladı.

    SpaceX tek seferde 143 uydu fırlattı #1

    HİNDİSTAN'IN REKORU KIRILDI

    SpaceX tek seferde gönderdiği 143 uydu ile Hindistan'a ait, yörüngeye 104 uydu yollama rekorunu geliştirdi.

    SpaceX, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

    SpaceX tek seferde 143 uydu fırlattı #2

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