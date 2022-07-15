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SpaceX, uzay istasyonuna 25. görevini gerçekleştirdi

SpaceX, uzay istasyonuna 25. görevini gerçekleştirdi

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) malzeme taşıyan kargo mekiğini yörüngeye fırlattı. Bu, ABD'li şirketin istasyona olan 25. görevi olarak kayıtlara geçti.