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SpaceX, uzay istasyonuna 25. görevini gerçekleştirdi
- 15.07.2022 - 13:48
Son yıllarda NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na olan görevlerini üstlenen SpaceX, yeni fırlatmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.
Şimdi de NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık 3 tonluk malzeme taşıyan Dragon kargo mekiği Falcon 9 roketi ile fırlatıldı.
AA'nın aktardığına göre, gönderilen malzemeler arasında, bilimsel araştırmalarda kullanılacak teknik ekipmanlar ve gıda maddeleri yer aldı.
Görev kapsamında uzay istasyonuna gönderilen kargonun, Dünya yüzeyindeki mineral dağılımını anlamaya yönelik çalışmalarda kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.
Bilim insanlarının bazı kurak alanlardan gelen tozun rüzgarlarla dünyanın farklı yerlerine nasıl taşındığını ve bu durumun küresel iklim sistemindeki etkisini araştıracağı kaydedildi.
16 Temmuz'da istasyona kenetlenecek
Dragon mekiğinin 36 saat yörüngede kaldıktan sonra 16 Temmuz’da 15.20 civarında istasyona kenetleneceği belirtildi.
SpaceX'in uzay istasyonuna olan 25. görevi
SpaceX, böylece “CRS-25” adını verdiği 25’inci görevini gerçekleştirdi. Görevin 33 gün sürmesi bekleniyor.