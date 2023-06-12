SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu fırlattı Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon-9 adlı roketiyle 52 Starlink uydusunu uzaya gönderdi.

AA & Ensonhaber

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda 4 binden fazla Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

52 uydu daha fırlatıldı

SpaceX, Falcon-9 adlı roketiyle 52 Starlink uydusunu uzaya gönderdi. Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan yerel saatle 03.10'da fırlatıldı.

Fırlatılan 52 uydu, dünyada 1,5 milyon kullanıcıya yüksek hız ve düşük gecikmeli geniş bantlı internet sağlayan 4 binden fazla Starlink uydusuna katılacak.

Görevini tamamlamasının ardından, Atlantik Okyanusu'ndaki "Just Read The Instructions" adlı insansız gemiye başarıyla iniş yapan roket, SpaceX'in bu yılki 39. ve Falcon 9'un ise şimdiye dek 230. görevini gerçekleştirdi.