SpaceX ve NASA uzaya astronot gönderiyor

SpaceX ve NASA, bu akşam gerçekleşecek fırlatma etkinliğinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki astronot fırlatacak.

SpaceX ve NASA, bu akşam saat 23:30 civarında Uluslarası Uzay İstasyonuna yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot gönderecek.

Crew Dragon Kapsülü, Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatılacak.

SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana, ABD topraklarından gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

Bu uzay göreviyle birlikte tarihte ilk kez özel bir şirket (SpaceX), yörüngeye astronot göndermiş olacak.

Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'ı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek fırlatma görevi ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.