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- SpaceX ve NASA'nın astronot taşıyan roketi fırlatıldı
SpaceX ve NASA'nın astronot taşıyan roketi fırlatıldı
- Haber Merkezi
- 30.05.2020 - 22:23
SpaceX ve NASA, bu akşam 22:22 itibarıyla Uluslarası Uzay İstasyonuna yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot fırlattı.
Crew Dragon Kapsülü, Falcon 9 roketiyle Florida'daki fırlatma merkezinden fırlatıldı.
Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'ı taşıyan roket, istasyona doğru yola çıktı.
İLK KEZ ÖZEL ŞİRKET UZAYA İNSAN GÖNDERDİ
Bu uzay göreviyle birlikte tarihte ilk kez özel bir şirket (SpaceX), yörüngeye astronot göndermiş oldu.
SpaceX'in ilk insanlı seferi olan uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana, ABD topraklarından gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.
HIZLANDIRICI ROKET OKYANUSTAKİ DRONE GEMİSİNE İNDİ
Crew Dragon kapsülünün ateşleyici roketi, okyanustaki drone gemisine başarıyla iniş yaptı. Crew Dragon kapsülü ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na olan yolculuğuna devam ediyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Anlık Crew Dragon kapsülünün içindeki astronotlar:
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