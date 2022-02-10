Euro
15.49
0.05%
Dolar
13.54
0.01%
Altın
798.54
0.05%
Borsa
2043
1.78%
Bitcoin
601.256
1.87%
BTXN Coin
33.44
3.20%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 5 C

    SpaceX'in 40 Starlink uydusu Güneş fırtınası nedeniyle düştü

    ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Starlink projesi kapsamında uzaya gönderdiği uydulardan 40'ı, güneş kaynaklı jeomanyetik fırtına nedeniyle düştü.
    • AA
    • 10.02.2022 - 05:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    SpaceX'in 40 Starlink uydusu Güneş fırtınası nedeniyle düştü

    SpaceX'in geçen hafta fırlatılan ve 49 parçadan oluşan mini uydu filosundan 40'ının jeomanyetik fırtınaya yakalanması sonucu yörüngesinden çıktığı bildirildi.

    İNTERNET AĞI İÇİN GÖNDERİLEN UYDULAR, ATMOSFERDE PARÇALANDI

    Starlink internet ağı projesi kapsamında uzaya yeni gönderilen bu uyduların, güneş fırtınasının atmosferi daha yoğun hale getirmesi sonucu oluşan aşırı sürtünmeden etkilenerek parçalandığı bilgisi paylaşıldı.

    SpaceX in 40 Starlink uydusu Güneş fırtınası nedeniyle düştü #1

    UYDULARI KURTARMA ÇABALARI YETMEDİ

    SpaceX'in yer kontrolörlerinin, düz panel uyduları bir tür hazırda bekletme moduna sokarak ve sürtünmeyi en aza indirecek şekilde uçurarak kurtarmaya çalıştıkları, ancak atmosferik çekimin çok güçlü olması nedeniyle uyduların daha istikrarlı bir yörüngeye tırmanamadığı kaydedildi.

    SpaceX in 40 Starlink uydusu Güneş fırtınası nedeniyle düştü #2

    "HERHANGİ BİR TEHLİKE OLUŞTURMADILAR"

    SpaceX, konuyla ilgili "benzersiz bir durum" nitelemesinde bulunurken, her biri 260 kilo ağırlığındaki uyduların yörüngedeki diğer uydular veya yeryüzü için herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguladı.

    SpaceX in 40 Starlink uydusu Güneş fırtınası nedeniyle düştü #3

    YÖRÜNGEDE 2 BİNE YAKIN STARLİNK UYDUSU VAR

    SpaceX'in hala dünya yörüngesinde dönen ve farklı bölgelere internet hizmeti sağlayan 2 bine yakın Starlink uydusu bulunuyor.

    SpaceX in 40 Starlink uydusu Güneş fırtınası nedeniyle düştü #4


    Görüş Bildir