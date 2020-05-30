SpaceX'in ertelenen insanlı uzay görevi bugün yapılacak

SpaceX'in, NASA ortaklığıyla Dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi, bugün ABD’nin Florida eyaletindeki uzay merkezinden gerçekleşecek.

SpaceX ve NASA, geçtiğimiz çarşamba akşamı 23:30 itibarıyla Uluslarası Uzay İstasyonuna yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot gönderecekti.

Crew Dragon Kapsülü, Falcon 9 roketiyle Florida'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile fırlatılacaktı. Son dakikalara kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmasa da fırlatma görevi, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.

GÖREV BU AKŞAM YAPILACAK

SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi, bugün ABD’nin Florida eyaletindeki uzay merkezinden yeniden yapılacak.

SpaceX'in ilk insanlı seferi olan uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana, ABD topraklarından gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

Bu uzay göreviyle birlikte tarihte ilk kez özel bir şirket (SpaceX), yörüngeye astronot göndermiş olacak.

TSİ 22:22'DE FIRLATILACAK

Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'ı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek fırlatma görevi, bu akşam TSİ 22:22'de yapılacak.

NASA, RUSYA'YA PARA ÖDEMEKTEN KURTULACAK

İnsanlı uçuş denemesinin başarılı olması durumunda NASA, alçak dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için her seferinde Rusya’ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan da kurtulmuş olacak.

Bu akşam gerçekleşmesi planlanan tarihi görev hakkındaki gelişmeleri, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.