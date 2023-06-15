SpaceX'in Falcon 9 roketi, tam 200 kez Dünya'ya indi SpaceX, Falcon 9 roket güçlendiricisini şu ana kadar 200. kez yere indirmeyi başardı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, Starlink uydularını yörüngeye fırlatmaya devam ediyor.

Söz konusu fırlatmalar, genellikle Falcon 9 roketi ile yapılıyor. Yeniden kullanılabilir özelliğe sahip roket, fırlatıldıktan sonra yeniden yere iniş yapabiliyor.

Falcon 9, 200 kez yere indi

SpaceX, Falcon 9 roket güçlendiricisini şu ana kadar 200. kez yere indirmeyi başardı.

SpaceX, bugüne kadar toplamda 239 fırlatma gerçekleştirdi. 173 kez ise roketler tekrardan kullanıldı.

SpaceX'in ilk Falcon 9 güçlendiricisi inişi Aralık 2015'te gerçekleşti ve şirket o zamandan beri astronotları yörüngeye gönderen görevlerin ardından defalarca roketi tekrar kullanmak için yeryüzüne geri indirdi.