SpaceX'in Falcon 9 roketi, tam 200 kez Dünya'ya indi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, Starlink uydularını yörüngeye fırlatmaya devam ediyor.
Söz konusu fırlatmalar, genellikle Falcon 9 roketi ile yapılıyor. Yeniden kullanılabilir özelliğe sahip roket, fırlatıldıktan sonra yeniden yere iniş yapabiliyor.
Falcon 9, 200 kez yere indi
SpaceX, Falcon 9 roket güçlendiricisini şu ana kadar 200. kez yere indirmeyi başardı.
SpaceX, bugüne kadar toplamda 239 fırlatma gerçekleştirdi. 173 kez ise roketler tekrardan kullanıldı.
SpaceX'in ilk Falcon 9 güçlendiricisi inişi Aralık 2015'te gerçekleşti ve şirket o zamandan beri astronotları yörüngeye gönderen görevlerin ardından defalarca roketi tekrar kullanmak için yeryüzüne geri indirdi.