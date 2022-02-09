SpaceX'in fırlattığı 40 Starlink uydusu parçalanacak

SpaceX'in 3 Şubat’ta fırlattığı 49 Starlink uydusundan 40’ının, jeomanyetik bir fırtına tarafından parçalanacağı açıklandı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 49 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Kennedy Uzay Merkezi'nden 3 Şubat'ta fırlatılmıştı.

40 UYDU YOK OLACAK

Gelen bilgilere göre, fırlatma gününde atmosferdeki jeomanyetik fırtına, önceki fırlatmalara göre uyduları yüzde 50’ye kadar daha fazla sürükledi. Bu nedenle fırlatılan uyduların 40 tanesi, yörüngeye ulaşamadı.

SpaceX'in aktardığına göre, 40 Starlink uydusu, Dünya atmosferine geri dönecek ve atmosferde parçalanacak.

10 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

HEDEF YILLIK 30 MİLYAR DOLAR CİRO

Starlink projesine ait tüm uydular fırlatıldığında, bütün ülkelere uydudan yüksek hızlı internet erişimi sunulacak. Yatırım bittikten sonra Musk'ın hedefi, projeden yıllık 30 milyar dolar ciro çıkarmak.