SpaceX'in fırlattığı Falcon 9 roketinin parçası, Washington'daki tarlaya düştü

4 Mart'ta SpaceX'in Starlink uydularını uzaya fırlatan Falcon 9 roketinin bir parçası, Washington'daki bir tarlada bulundu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, Starlink uydularını yörüngeye fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, 4 Mart'ta ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden 60 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatmıştı.

PARÇASI TARLAYA DÜŞTÜ

SpaceX'in söz konusu fırlatmada kullandığı roketin bir parçası, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Washington eyaletinin Granton bölgesinde bir tarlada bulundu.

Yaklaşık 1,5 metre boyundaki kompozit kaplı metal parçanın, roketin Dünya'ya dönerken atmosferde yanarak parçalanan ikinci aşamasına ait olduğu belirtildi.

Yerel yetkililer şirket ile temasa geçerken, SpaceX parçanın rokete ait olduğunu doğruladı.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde bir astrofizikçi olan ve uzaydaki cisimleri takip eden Jonathan McDowell, parçanın Dünya'ya düştüğü konumun kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor.

McDowell, "Görünüşe göre 4 Mart'taki fırlatmada bir şeyler ters gitmiş, ancak SpaceX bunun hakkında hiçbir şey söylemedi." dedi.