SpaceX'in ilk uzay turisti Jared Isaacman, tüm koltukları satın aldı

SpaceX'in ilk uzay turizmi görevi, bu yılın sonlarına doğru gerçekleşecek. Milyarder Jared Isaacman, Crew Dragon kapsülündeki tüm koltukları tek başına kiraladığını açıkladı.

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan "Inspiration 4"ün bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, uçuşun Florida’daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirileceği belirtilerek, Shift4 Payments şirketinin Üst Yöneticisi Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişinin "Crew Dragon" uzay mekiğiyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceği bilgisi paylaşılmıştı.

ISAACMAN TÜM KOLTUKLARI TEK BAŞINA KİRALADI

Görünüşe göre SpaceX, Jared Isaacman dışında üç kişi daha bulmak zorunda kalmayacak. Çünkü ünlü milyarder, Crew Dragon kapsülündeki dört koltuğu da tek başına kiraladığını açıkladı.

Ancak Isaacman, böyle bir adımı uzaya tek başına gitmek için atmadı. Aksine ünlü milyarder, kendisi haricindeki diğer üç koltuğu bağışlayacağını açıkladı.

Öte yandan Inspiration4 isimli görevde, kapsülün içinde profesyonel bir astronot yer almayacak. Yani Isaacman ve beraberindeki üç kişi, tamamen yalnız olacak.





Inspiration4 görevinde Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na yerleşmeyecek. Bunu yerine kapsülün iki ila dört günlük bir süre için yörüngede kalacağı ve Dünya'yı turlayacağı açıklandı.

Jared Isaacman öncülüğündeki dört kişilik turist grubu, Dünya'yı yörüngeden izledikten sonra okyanusa iniş yapacak.

EĞİTİM ALACAKLAR

SpaceX, uzaya gidecek diğer 3 kişinin isimlerinin gelecek haftalarda duyurulacağını ve uzaya gönderilecek kişilere ticari astronot eğitimi verileceğini açıkladı.