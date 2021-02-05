SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink, 10 bin kullanıcıyı aştı

SpaceX, uydu aracılığıyla yeryüzüne internet servisi veren Starlink'in kullanıcı sayısının 10 bini geçtiğini duyurdu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 60 uydu daha fırlatan ve yörüngedeki Starlink sayısını 1000'in üzerine çıkaran ABD'li şirket, internet hizmetini bazı kullanıcıların erişimine çoktan açtı.

KULLANICI SAYISI 10 BİNİ AŞTI

SpaceX’in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink’in kullanıcı sayısı belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, hizmetten faydalanan kullanıcı sayısının 10 bini geçtiği bilgisine yer verildi.





STARLINK FİYATI

Starlink tarafından sunulan hizmetin fiyatları da belli oldu. Şirket, kullanıcılardan tek seferlik kurulum bedeli için 499 dolar, aylık ise 99 dolar abonelik ücreti alıyor.

Starlink, şu anda 50Mb/s ila 150Mb/s arasında intertet hızları ve 20ms gecikme süresi sunuyor. Ancak yeni uyduların fırlatılması ile birlikte bağlantı hızları da artacak.

12 BİN UYDU FIRLATILACAK

Starlink uydularıyla, Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Ancak hizmetin birkaç yıl sonra tamamen halkın hizmetine açılması planlanıyor.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.