SpaceX’in uzay aracı Starship iniş yaparken patladı

Amerika'da Starship uzay aracı, uçuş testini gerçekleştirirken dünyaya inişi sırasında patladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Boca Chica tesisinde, Spacex'e ait roketin fırlatma işlemi gerçekleşti.

Fırlatma işleminin ardından planlandığı gibi Dünya’ya dönmesi beklenen Starship, gelecekteki görevlerde uzaya yapılacak olan dünya atmosferinden geri dönüşü simüle etmek için yaptığı manevradan sonra iniş hızını yavaşlatamadı.

İNİŞ SIRASINDA PATLADI

Dünya’ya dönmeden önce yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaşan Starship, iniş pistine ulaşmadan önce karmaşık bir iniş manevrası gerçekleştirerek 6 dakika 26 saniye sonra iniş geçtiği sırada piste düştü ve patlamaya neden oldu.

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ARIZALARIN BEKLENDİĞİ BELİRTİLDİ

SpaceX’in Ceo’su Elon Musk, şu anda çok fazla test uçuşu olduğunu ve arızaların beklendiğini belirtti.

SpaceX, roket fırlatma lansmanından önce web sitesinde yayınladığı bir gönderide, Starship için güvenli bir iniş gerçekleştirmenin hem önemini hem de zorluğunu vurgulamıştı.

SpaceX’in, daha sonra insanları Mars’a götürmek için tasarlanan Starship prototipini fırlatmak ve indirmek için başka bir girişimde bulunulması bekleniyor.