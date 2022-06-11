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    SpaceX'in uzay görevi motor arızası nedeniyle iptal edildi

    SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapmayı planladığı kargo uçuşu, uzay aracının motorunda tespit edilen arıza nedeniyle ertelendi.
    • 11.06.2022 - 10:51
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    SpaceX'in uzay görevi motor arızası nedeniyle iptal edildi

    Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

    İHA'daki habere göre, ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştirmeyi planladığı CRS-25 adlı kargo uçuşu, yaşanan teknik aksilik nedeniyle ertelendi.

    NASA'nın araştırmaları için istasyona ekipman götürmesi beklenen ve Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanan Dragon kapsülü, son teknik denetimleri geçemedi.

    Motor arızalandı

    SpaceX'ten yapılan açıklamada, uzay aracının yörüngeye girerek manevra yapmasına imkan tanıyan bir motorda sorun yaşandığı belirtildi. NASA ve SpaceX'in, yeni fırlatma için 28 Haziran'ı hedeflediği duyuruldu.

    falcon 9


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