- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- SpaceX'in uzaydaki fareleri ve NASA'nın şarabı, Dünya'ya geri dönüyor
SpaceX'in uzaydaki fareleri ve NASA'nın şarabı, Dünya'ya geri dönüyor
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 14:07
- Güncelleme : 13.01.2021 - 14:08
İnsanlığın uzaydaki evi konumunda olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştiriliyor.
İstasyonda bir seneden daha uzun süre yıllanan Fransa'nın dünyaca ünlü şarabı, 12 Ocak’ta SpaceX Dragon kapsülüyle Dünya’ya doğru yola çıktı.
12 şişe Bordo şarabının beraberinde, yüzlerce üzüm asması ve uzay kaynaklı görmeyle kemik rahatsızlıklarını iyileştirmek adına incelenecek fareler de bulunuyor. Kapsülün 13 Ocak gecesi Meksika Körfezi'ne iniş yapması hedefleniyor.
1 YILDIR UZAYDALAR
Deneyi gerçekleştiren Lüksemburg merkezli Space Cargo Unlimited adlı şirket, söz konusu şişeleri NASA ile birlikte Kasım 2019'da istasyona göndermişti. Kırılmalarını önlemek için çelik silindire yerleştirilmiş şişeler, yaklaşık 18 santigrat derecede ve ağzı mantarla kapatılmış şekilde yıllanmaya bırakılmıştı.
Önümüzdeki şubat ayının sonuna kadar şişelere dokunmayacak Space Cargo Unlimited şirketi, daha sonra şişeleri açarak Fransa'daki en iyi uzmanlara sunacak ve kimyasal deneyler gerçekleştirecek.
Şirketin hedefi, uzay şartlarına maruz kalan örneklerden alınan bilgilerle bitkileri daha dayanıklı hale getirmek.
İklim değişikliği sebebiyle üzüm gibi tarım ürünlerinin daha sert koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan CEO Nicolas Gaume, uzay şartlarının bu sert koşulları sağladığını belirtti.