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SpaceX'in uzaydaki fareleri ve NASA'nın şarabı, Dünya'ya geri dönüyor

SpaceX'in uzaydaki fareleri ve NASA'nın şarabı, Dünya'ya geri dönüyor

Bir süredir Uluslararası Uzay İstasyonu'nda olan SpaceX'in fareleri ve NASA'nın şarapları, bu gece Dünya'ya iniş yapacak.