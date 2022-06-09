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    Spotify, 10 yılda 100 milyar dolar gelir bekliyor

    Spotify, önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık 100 milyar dolarlık gelire ulaşmayı beklediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 14:28
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    Spotify, 10 yılda 100 milyar dolar gelir bekliyor

    İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz aylarda 2021'in son çeyreğine ait verilerini yayınlamış ve 406 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı.

    Popüler müzik akış platformu, çarşamba günü yaptığı yeni açıklamada, önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık 100 milyar dolarlık gelire ulaşmayı beklediğini duyurdu. Şirket, özellikle podcast'ler ve sesli kitaplara yönelik artan talebin gelirleri artıracağı görüşünde.

    İddialı hedefine ulaşmak için Spotify, gelirini 2021'deki 11.4 milyar dolarlık gelirden yaklaşık 10 kat artırması gerekecek.

    Şirketin CEO'su Daniel Ek, aynı zamanda brüt kar marjlarının yüzde 40'a ve işletme marjının da yüzde 20'ye çıkacağını tahmin ediyor.

    spotify

    Spotify, podcast'lere güveniyor

    Spotify baş içerik sorumlusu Dawn Ostroff, şirketin podcast'ler için 1 milyar dolardan fazla taahhütte bulunduğunu ve bu yılki podcast gelirinin geçen yıl elde edilen 215 milyon dolardan daha fazla olacağını söyledi.

    Öte yandan şirketin mühendislik müdürü Alexander Nordstrom; müzik, podcast'ler ve sesli kitapların yanı sıra, Spotify'ın önümüzdeki 10 yıl içinde kullanıcı başına ortalama gelirini artıracak yeni içerik türlerine girmeyi planladığını ve Spotify'ın 2030 yılına kadar 1 milyar kullanıcı hedefine ulaşma yolunda olduğunu söyledi.


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