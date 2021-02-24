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    Spotify, 85 yeni pazara açılarak 1 milyar potansiyel kullanıcıya ulaşacak

    Popüler müzik uygulamalarından Spotify, 85 yeni pazara açılıyor. Şirket, bu sayede 1 milyar yeni potansiyel kullanıcıyı hedefleyecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 12:19
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    Spotify, 85 yeni pazara açılarak 1 milyar potansiyel kullanıcıya ulaşacak

    İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, yarısı ücretli olmak üzere 400 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

    Platform, yeni kullanıcılara ulaşmak için 85 yeni pazara daha açılacak. Bu sayede uygulama, 1 milyar potansiyel müşteriye ulaşabilecek.

    93 ÜLKEDE HİZMET VERİYOR

    10 yıldan uzun bir süre önce kullanıma açılan Spotify, şu anda 93 farklı ülkede aktif bir şekilde hizmet veriyor.

    Küresel müzik alanında Apple, Google ve Amazon gibi rakipleriyle büyük bir rekabet içinde olan Spotify, yeni ülkelere açılarak abone sayısını artırmak ve rakipleriyle arayı açmak istiyor.

    spotify


     

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