Spotify abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor

Spotify, kazanç çağrısı toplantısında abonelik ücretlerini bazı pazarlarda artırmaya başladığını açıkladı.

Dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify, 144 milyonu ücretli olmak üzere toplamda 320 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Son zamanlarda Apple Music gibi rakiplerinin de pazara girmesiyle yarışta tutunmak isteyen şirket, abonelik fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor.

SPOTIFY CEO'SU AÇIKLADI

Spotify CEO'su Daniel Ek, Spotify'ın 'zengin içerikler' sayesinde eskiye göre çok daha değerli olduğunu belirtti. CEO, bu sözlerinin ardından şirketin daha yüksek abonelik fiyatlarına sahip olabileceğini açıkladı.

TÜRKİYE'DE FİYATLAR NE OLACAK?

Spotify'ın bazı pazarlarda abonelik ücretlerini artırmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu ülkeler arasında Türkiye'nin olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Son olarak ülkemizdeki güncel Spotify abonelik fiyatlandırması şu şekilde:

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