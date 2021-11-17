Euro
11.735
0.47%
Dolar
10.3655
0.47%
Altın
621.2
1.22%
Borsa
1.701
0.89%
Bitcoin
627.964
-0.18%
BTXN Coin
21.45
-2.36%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Spotify, Discord ve Snapchat, Google Cloud nedeniyle çöktü

    Spotify, Discord ve Snapchat de dahil olmak üzere birçok sitede dün akşam erişim sorunları yaşanmıştı. Sorunun kaynağının ise Google Cloud olduğu anlaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 11:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Spotify, Discord ve Snapchat, Google Cloud nedeniyle çöktü

    Dün akşam saatlerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify, Discord ve Snapchat gibi internet sitelerinde erişim sorunları yaşanmıştı.

    Ağ sorunu sonrası siteler 404 hatası verirken, birçok kullanıcı ise uygulamaya erişemediklerini sosyal medyada paylaştı.

    SORUN GOOGLE KAYNAKLI

    Yaşanan kesintinin, Google'ın bulut hizmeti Google Cloud kaynaklı olduğu anlaşıldı. Bir açıklama yaparak bu bilgiyi doğrulayan Google, sorunun çözümü için çalışma başlattıklarını duyurdu.

    google cloud

    İlerleyen saatlerde sorunun kısmen çözüldüğünü duyuran Google, "16 Kasım 2021'den itibaren Cloud Networking ile ilgili bir sorun yaşıyoruz. Ekibimiz sorun üzerinde çalışmalara devam ediyor. Yaşanan aksaklıktan etkilenen herkesten özür dileriz." ifadelerini kullandı.

    Google; sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer zaman zaman Google Cloud üzerinde yer alan web sitelerine erişim sorunu yaşanabileceğini belirtti.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir