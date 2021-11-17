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Spotify, Discord ve Snapchat, Google Cloud nedeniyle çöktü

Spotify, Discord ve Snapchat, Google Cloud nedeniyle çöktü

Spotify, Discord ve Snapchat de dahil olmak üzere birçok sitede dün akşam erişim sorunları yaşanmıştı. Sorunun kaynağının ise Google Cloud olduğu anlaşıldı.