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Spotify, Discord ve Snapchat, Google Cloud nedeniyle çöktü
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 11:33
Dün akşam saatlerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify, Discord ve Snapchat gibi internet sitelerinde erişim sorunları yaşanmıştı.
Ağ sorunu sonrası siteler 404 hatası verirken, birçok kullanıcı ise uygulamaya erişemediklerini sosyal medyada paylaştı.
SORUN GOOGLE KAYNAKLI
Yaşanan kesintinin, Google'ın bulut hizmeti Google Cloud kaynaklı olduğu anlaşıldı. Bir açıklama yaparak bu bilgiyi doğrulayan Google, sorunun çözümü için çalışma başlattıklarını duyurdu.
İlerleyen saatlerde sorunun kısmen çözüldüğünü duyuran Google, "16 Kasım 2021'den itibaren Cloud Networking ile ilgili bir sorun yaşıyoruz. Ekibimiz sorun üzerinde çalışmalara devam ediyor. Yaşanan aksaklıktan etkilenen herkesten özür dileriz." ifadelerini kullandı.
Google; sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer zaman zaman Google Cloud üzerinde yer alan web sitelerine erişim sorunu yaşanabileceğini belirtti.