Spotify, fiyatlara bir kez daha zam yapmaya hazırlanıyor: Türkiye etkilenecek mi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Financial Times'ın haberine göre Spotify, müzik şirketlerinin artan maliyet talepleri doğrultusunda 2026'nın ilk çeyreğinde ABD'de fiyat artışına gitmeyi planlıyor.

Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmese de zam iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Zam iddiaları, müzik şirketlerinin artan maliyetler karşısında fiyatların güncellenmesini istemesiyle gündeme geldi.

TÜRKİYE'DE YENİ BİR ZAM BEKLENMİYOR

Türkiye'de ise 1 Ekim 2025 tarihinde yapılan güncellemeyle bireysel plan 99 TL, Aile planı ise 165 TL seviyesine yükselmişti.

Şirket, medyada dolaşan "yüzde 70 zam" söylentilerini yalanlayarak Türkiye için şu an yeni bir fiyat artışı planlamadığını işaret etti.

Spotify’ın gelecekteki fiyat politikası, içerik maliyetleri ve rekabet koşulları gibi bazı etkenlere göre yeniden şekillenecek.