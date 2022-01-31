Spotify, koronavirüs yayınlarına uyarı koyacak

İsveç merkezli müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, platformda koronavirüsün tartışıldığı yayınlara tavsiye uyarısı koyacağını açıkladı.

İsveç merkezli müzik servisi Spotify, koronavirüsün tartışıldığı "podcast"lerden önce, koronavirüse ilişkin verilerin bulunduğu başka bir siteye yönlendiren tavsiye uyarısı koyacağını duyurdu.

Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Ek, "Bu görülmemiş zamanlarda bize rehberlik eden tıbbi ve bilimsel camiaya ait bilgiye erişim ve denge sağlamak için daha fazlasını yapma yükümlülüğümüz var." dedi.

Ek, Spotify’ın dün platformda yayın yapanların zarar verecek yanlış bilgi yaymasını yasaklayan yönergelerini güncelleyerek yeniden yayınladığını da söyledi.

YANLIŞ BİLGİLER KALDIRILIYOR

Koronavirüs ya da diğer hastalıkların gerçek olmadığı gibi bilgiler, içerik üreticileri kamu sağlığına tehdit oluşturacak bir şekilde yanlış tıbbi bilgilerden sakınmalarını isteyen kurallara aykırı olarak değerlendiriliyor ve platformdan kaldırılabiliyor.

Platformun 2020’de 100 milyon dolara anlaştığı ABD’li ünlü podcast sunucusu Joe Rogan, platformdaki yayınında aşıya şüpheli yaklaşanlarla röportaj yapmış ve oldukça eleştirilmişti.

Rogan, gençleri aşı olmaktan vazgeçmeye çağırmış, koronavirüs tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış bir ilacı kullanmaya davet etmişti.

Neil Young ve Joni Mitchell liderliğinde bazı müzisyenler, koronavirüsün dair yanlış bilgilerin yayıldığı platformdan müziklerinin kaldırılmasını istemişti.