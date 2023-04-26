Spotify kullanıcı sayısı 515 milyona ulaştı İsveç merkezli popüler müzik ve podcast yayın platformu Spotify, 31 Mart itibarıyla aylık kullanıcı sayısının 515 milyona ulaştığını açıkladı.

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İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada yıl sonunda 200 milyon ücretli abonelik sayısını hedeflediğini duyurmuştu.

Popüler müzik ve podcast yayın platformu, şimdi de 31 Mart itibarıyla aylık kullanıcı sayısının 515 milyona ulaştığını açıkladı.

Bu, geçen yıla göre yüzde 22 ve önceki çeyreğe göre yüzde 5'lik bir artış anlamına geliyor.

Spotify tarihinde bir ilk

Spotify CEO’su Daniel Ek, bu büyümenin hizmetin tarihindeki en büyük ikinci çeyreklik kullanıcı artışı olduğunu belirtti.

Ocak ayında, şirketin küresel iş gücünün yüzde 6’sını etkileyecek şekilde işten çıkarma kararı aldığı açıklanmıştı

Zarar açıkladı

Kullanıcı sayısı anlamında işler iyi gitse de Spotify, 2023 yılı ilk çeyreği için 225 milyon euro zarar açıkladı.

Spotify, Apple ve Amazon gibi rakiplerine göre en fazla ücretli aboneye sahip müzik yayın hizmeti olarak görülüyor.

Popüler müzik akış platformu, önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık 100 milyar dolarlık gelire ulaşmayı bekliyor.

Şirket, özellikle podcast'ler ve sesli kitaplara yönelik artan talebin gelirleri artıracağı görüşünde.