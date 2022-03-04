Spotify, Rusya'daki faaliyetlerini süresiz olarak durdurdu

Spotify, Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapattı ve Rus medyasına ait içerikleri engelledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını yakından takip eden ülkeler ve teknoloji şirketleri, Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor.

Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uygulamıştı.

İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify da Rusya'ya yaptırım uygulayan şirketler arasına katıldı.

OFİSİNİ KAPATTI

Spotify, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle Rusya'daki ofisini kapattığını açıkladı. Rus medyasına ait içerikleri de engelleyen şirket, kullanıcılara sunduğu hizmette herhangi bir kesinti yapmadı.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri, Rusya'nın saldırısı sornasında giderek daha fazla yaptırım uygulamaya başladı.

Söz konusu yasakların, Rusya'ya milyarlarca dolarlık bir kayıp yaşatacağı tahmin ediliyor.