Spotify, sesli kitap platformu Findaway'i satın aldı

Spotify, sesli kitap platformu Findaway'i satın aldığını duyurarak, platforma daha fazla sesli kitap geleceğinin sinyallerini verdi.

İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, yarısı ücretli olmak üzere 400 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

Küresel müzik alanında Apple, Google ve Amazon gibi rakipleriyle büyük bir rekabet içinde olan Spotify, sesli kitaplara daha fazla yatırım yapmaya başladı.

Şirket, 325 binden fazla sesli kitap arşivine sahip Findaway'i satın aldığını duyurarak, kullanıcılara daha fazla sesli kitap sunacağının sinyallerini verdi.

DEV MARKALARLA İŞ YAPIYOR

Kataloğun, Spotify hizmetine nasıl entegre edileceği henüz belli olmasa da Findaway'in, Apple ve Amazon gibi dev markalarla ortak iş yaptığı biliniyor.

Spotify aboneleri ve sesli kitap dinleyicileri için Findaway’in tam olarak ne anlama geldiği şu anda belirsiz.

Öte yandan, satın alma ile ilgili finansal verilerin önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor.