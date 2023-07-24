Spotify, Türkiye abonelik fiyatlarına büyük zam yaptı Spotify, ABD'den sonra Türkiye'de de abonelik fiyatları için zam yaptı. İşte bugünden itibaren geçerli olacak yeni Spotify fiyatları.

ensonhaber.com

İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz yılı zararla kapattı.

Şirket, 2022’nin son çeyreğinde 270 milyon euro zarar açıkladı. Bir önceki yılın aynı döneminde Spotify’ın zararı 39 milyon euro olarak açıklanmıştı.

Spotify Türkiye, abonelik ücretlerine 2023 yılının ilk zammını yaklaşık 5 ay önce yapmıştı.

Zamla birlikte; öğrenci üyelikleri 10,49 TL'den 14,99 TL'ye, bireysel üyelikler 20,99 TL'den 29,99 TL'ye, aile üyelikleri ise 34,99 TL'den 49,99 TL'ye yükselmişti.

Spotify büyük bir zam daha yaptı

Spotify, ilk olarak ABD’de sonra birçok ülkede abonelik fiyatlarına zam yaptı. Söz konusu zamlardan, ülkemizdeki kullanıcılar da nasibini aldı.

Spotify paketlerinin eski ve yeni fiyatları şu şekilde:

Öğrenci: 14,99 TL > 21,99 TL

Bireysel: 29,99 TL > 39,99 TL

Duo: 39,99 TL > 54,99 TL

Aile: 49,99 TL > 64,99 TL

Kullanıcı sayısı anlamında işler iyi gitse de Spotify, 2023 yılı ilk çeyreği için 225 milyon euro zarar açıkladı.

Spotify, Apple ve Amazon gibi rakiplerine göre en fazla ücretli aboneye sahip müzik yayın hizmeti olarak görülüyor.

Popüler müzik akış platformu, önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık 100 milyar dolarlık gelire ulaşmayı bekliyor.

Şirket, özellikle podcast'ler ve sesli kitaplara yönelik artan talebin gelirleri artıracağı görüşünde.