Spotify, Türkiye'de 10 yıllık lisans aldı

RTÜK, Spotify'ın isteğe bağlı yayıncılık lisansını onayladı. Bu sayede Spotify, ülkemizde 10 yıl sorunsuz bir şekilde faaliyetlerine devam edecek.

Bir süredir internet üzerinden yayın yapan çevrim içi platformları denetleme altına alan RTÜK, yayıncılara lisans alma zorunluluğu getirmişti.

RTÜK, geçtiğimiz yıl kasım ayında Spotify'ın lisans ücretini peşin olarak ödemediği takdirde web sitesine erişim engeli geleceğini duyurmuştu.

Ardınan Spotify, Türkiye'deki çevrimiçi müzik hizmetine devam edebilmek için lisans almayı ve ülkemizde temsilcilik açmayı kabul etmişti.

RTÜK BAŞVURU ONAYLADI

RTÜK, son olarak Spotify tarafından yapılan lisans başvurusunu onayladı. Böylelikle platform, Türkiye'deki faaliyetlerine 10 yıl boyunca kafası rahat bir şekilde devam edebilecek.

Öte yandan RTÜK, ülkemizde hizmet vermekte olan televizyon ve radyo kanallarının ödemesi gereken kanal/frekans taksit ücretlerini de 4 ay erteledi.



