Spotify'dan içerik oluşturuculara 100 milyon dolar destek

Müzik dinleme platformu olarak hizmet veren Spotify, içerik oluşturuculara 100 milyon dolarlık destek sağlayacak.

İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz günlerde 2021'in son çeyreğine ait verilerini yayınlamış ve 406 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı.

Spotify CEO'su Daniel Ek, yeterince tanıtımı olmayan içerik oluşturucuların müzik ve ses içeriğinin lisanslanması, geliştirilmesi ve pazarlanması için 100 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Daniel Ek, şirket çalışanlarına yazdığı mektupta, "100 milyon dolarlık içerik oluşturuculara ayırdığımız kaynak, Joe Rogan'a ödediğimiz meblağ ile aynı.'' dedi.

JOE ROGAN TARTIŞMASI

Kanadalı bestekar, söz yazarı ve şarkıcı Neil Young geçtiğimiz günlerde bir yazı yayınlayarak Spotify'dan müziklerini kaldırmasını istemişti.

Young, aşılar konusunda tepki çeken açıklamaları nedeniyle bir diğer şarkıcı Joe Rogan ile aynı platformda yer almak istemediğini duyurmuştu.

Spotify, bu tartışma sonucunda Neil Young yerine Joe Rogan'ı seçerek, Young'ın müziklerini isteği üzerine platformdan kaldırmaya başladı.

Neil Young, platformun içeriğini yeterince denetlememek ve Rogan'ı desteklemekle suçladı.

Buna rağmen Spotify, koronavirüs başlangıcından bu yana pandemiyle ilgili 20 binden fazla podcast yayınını kaldırdığını belirtti.

Öte yandan koronavirüs ile ilgili yalan haberlere karşı olan Apple Music, Spotify'ın tam tersi bir adım atarak Neil Young'ın içeriklerini öne çıkarmaya başladı.





BEKLENTİLERİ AŞAMADI

Spotify'ın üçüncü çeyrekte 172 milyon premium abonesi bulunuyordu ve beklentilerin bu sayının son çeyrekte 200 milyona ulaşmasıydı. Ancak şirket, 180 milyon premium abonesi olduğunu duyurdu.

Kullanıcı sayısının yanı sıra, Spotify'ın gelirleri de açıklandı. Şirketin reklam geliri 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 394 milyon euroya ulaştı.

Toplam gelir ise yine bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 2,69 milyar euroya yükseldi. Premium hizmetinden elde edilen gelir ise yaklaşık 2,3 milyar euro olarak açıkladı.