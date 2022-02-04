Spotify'ın toplam kullanıcı sayısı 406 milyona yükseldi

Müzik dinleme platformu olarak hizmet veren Spotify, 2022 itibarıyla 406 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.

İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, 2021'in son çeyreğine ait verilerini yayınladı.

Spotify, toplamda 406 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını açıklarken, bunlardan 180 milyonunun ücretli premium abonesi olduğunu belirtti.

BEKLENTİLERİ AŞAMADI

Spotify'ın üçüncü çeyrekte 172 milyon premium abonesi bulunuyordu ve beklentilerin bu sayının son çeyrekte 200 milyona ulaşmasıydı. Ancak açıklanan veriler, beklentileri aşamadı.

Kullanıcı sayısının yanı sıra, Spotify'ın gelirleri de açıklandı. Şirketin reklam geliri 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 394 milyon euroya ulaştı.

Toplam gelir ise yine bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 2,69 milyar euroya yükseldi. Premium hizmetinden elde edilen gelir ise yaklaşık 2,3 milyar euro olarak açıkladı.

RAKİPLERİ YENİ ADIMLAR ATIYOR

Spotify’ın ana rakibi Apple Music, sanatçılara akış başına Spotify’ın iki katı ücret ödüyor. Bu da iki şirket arasındaki rekabeti oldukça etkiliyor.