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    Starlink abonelerine kullanım kotası geliyor

    SpaceX, Starlink için adil kullanım kotası getiriyor. 1 TB veri kullanan abonelerin hızları düşecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 12:34
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    Starlink abonelerine kullanım kotası geliyor

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    Starlink uydu interneti hizmeti için abonelerine sınırsız bant genişliği sunan SpaceX, bu kararından vazgeçmiş gibi görünüyor.

    1 TB kullanımı aşan abonelerin hızları düşürülecek

    Starlink, Amerika ve Kanada’daki ev kullanıcılarına gönderdiği e-postada adil kullanım kotasını ilk defa açıkladı.

    Aylık 1 TB kullanım limitini aşan kullanıcıların, kalan aylık süre boyunca hızları düşürülecek. Öte yandan, internetin yoğun olarak kullanılmadığı saatlerde hızlar düşürülmeyecek.

    starlink

    Starlink abone sayısının artmasından kaynaklı indirme ve yükleme hızlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Starlink, yeni kullanım kotası özelliğiyle trafiği rahatlatacak ve hızları yeniden yukarılara çekecek.


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