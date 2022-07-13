Starlink, deniz araçları için kullanıma sunuldu

SpaceX'in uydu internet internet hizmeti Starlink, yeni duyurulan Starlink Maritime ile deniz araçlarının kullanımına açılıyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

SpaceX'in internet erişimi sağlayan Starlink uyduları, şimdiye kadat hareket halindeyken kullanılamıyordu.

Kullanıcıların, internet hizmetinden faydalanmak için gelen Starlink antenini sabit bir konuma yerleştirmeleri gerekiyordu.

Starlink, artık deniz araçlarında kullanılabilecek

Federal İletişim Kurulu (FCC), geçtiğimiz günlerde SpaceX’in Starlink internet hizmetinin hareket halindeki araçlarda da kullanılabilmesi için gereken izni vermişti.

SpaceX; tekneler, gemiler ve hatta yatlar gibi deniz araçları için Starlink Maritime paketini duyurdu.

Yapılan yeni geliştirmeler ile Starlink, deniz araçlarına 350 Mbps'ye varan hızlarda yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet sağlayacak.

SpaceX, Starlink Maritime'ın dünyanın en uzak sularından bağlantı kurmanıza izin verdiğini söylüyor.

Fiyatı oldukça yüksek

Aylık 5 bin dolarlık bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunulan Maritime, ayrıca hizmeti kullanmak için 10 bin dolarlık bir donanım ücreti talep ediyor.