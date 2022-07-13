Petrol
99.36
-0.13%
Euro
17.5377
0.86%
Dolar
17.4332
0.69%
Altın
966.63
0.72%
Borsa
241
-1.00%
Bitcoin
341.578
-1.98%
BTXN Coin
7.20
-2.30%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Starlink, deniz araçları için kullanıma sunuldu

    SpaceX'in uydu internet internet hizmeti Starlink, yeni duyurulan Starlink Maritime ile deniz araçlarının kullanımına açılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 16:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Starlink, deniz araçları için kullanıma sunuldu

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

    SpaceX'in internet erişimi sağlayan Starlink uyduları, şimdiye kadat hareket halindeyken kullanılamıyordu.

    Kullanıcıların, internet hizmetinden faydalanmak için gelen Starlink antenini sabit bir konuma yerleştirmeleri gerekiyordu.

    Starlink, artık deniz araçlarında kullanılabilecek

    Federal İletişim Kurulu (FCC), geçtiğimiz günlerde SpaceX’in Starlink internet hizmetinin hareket halindeki araçlarda da kullanılabilmesi için gereken izni vermişti.

    SpaceX; tekneler, gemiler ve hatta yatlar gibi deniz araçları için Starlink Maritime paketini duyurdu.

    STARLINK

    Yapılan yeni geliştirmeler ile Starlink, deniz araçlarına 350 Mbps'ye varan hızlarda yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet sağlayacak.

    SpaceX, Starlink Maritime'ın dünyanın en uzak sularından bağlantı kurmanıza izin verdiğini söylüyor.

    Fiyatı oldukça yüksek

    Aylık 5 bin dolarlık bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunulan Maritime, ayrıca hizmeti kullanmak için 10 bin dolarlık bir donanım ücreti talep ediyor.


    İlginizi Çekebilir

    Kenan Yıldız, Juventus'ta
    Transfer dosyası

    Kenan Yıldız, Juventus'ta

    Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran kararı
    Transfer dosyası

    Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran kararı

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    Görüş Bildir