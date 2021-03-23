Starlink, düşük internet hızına sahip Filipinler'de kullanıma açılıyor

SpaceX'in Starlink uydu interneti, internet hızı dünyanın en kötüleri arasında olan Filipinler'de yakında faaliyete geçecek.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında yörüngeye Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şu anda 10 bin aboneyi geride bırakan Starlink, belirli bölgelerde hizmet veriyor. Ancak şirket, önümüzdeki aylarda kapsama alanını daha da genişletecek.

FİLİPİNLER'DE HİZMETE AÇILACAK

SpaceX'in Starlink uydu interneti, yakında internet hızı dünyanın en kötüleri arasında olan Filipinler'de faaliyete geçecek.

Speedtest'e göre Filipinler, ortalama 26 Mbps ile 38 Mbps arasındaki indirme hızıyla sabit geniş bantta 92, ve mobil internet hızındaysa 83. sırada yer alıyor.

Starlink, şu anda 50Mb/s ila 150Mb/s arasında intertet hızları ve 20ms gecikme süresi sunuyor. Ancak yeni uyduların fırlatılması ile birlikte bağlantı hızları da artacak.

SpaceX, şu anda Filipinli internet servis sağlayıcısı Converge Information and Communications Technology Solutions'la görüşüyor. Şirketin CEO'su Dennis Anthony Uy, yerel medyaya anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

7 binden fazla adasıyla Filipinler, böyle bir topografyada maliyetli, verimsiz ve çevreye zararlı olabilen mevcut kara tabanlı altyapıya kıyasla, Starlink'in faydalarını görebilir.

12 BİN UYDU FIRLATILACAK

Starlink uydularıyla, Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.