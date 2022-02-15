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    Starlink kullanıcı sayısı 250 bini aştı

    SpaceX'in hayata geçirdiği Starlink uydu internet hizmeti, 250 bin kullanıcı sayısını geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 17:07
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    Starlink kullanıcı sayısı 250 bini aştı

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    Starlink filosunun önümüzdeki yıllarda 12 bin uydu ve daha sonra 42 bin uydu olacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.

    ABONE SAYISI 250 BİNİ AŞTI

    Elon Musk yaptığı açıklamada, Starlink anlık kullanıcı sayısının 250 bin seviyesine ulaştığını duyurdu. Henüz kısıtlı bölgelerde hizmet veren platform için bu rakam oldukça önemli.

    starlink

    STARLINK FİYATI

    SpaceX, Starlink kullanıcılardan tek seferlik kurulum bedeli için 499 dolar, aylık ise 99 dolar abonelik ücreti alıyor.

    Starlink, bu pakette şu anda 300Mb/s civarında internet hızları sunuyor. Ancak yeni uyduların fırlatılması ve daha alçak yörüngeye yerleştirilmesi ile birlikte hızlar daha da artacak.

    Öte yandan şirket, geçtiğimiz günlerde üst seviye paketi de kullanıma sundu. Hızı 500 Mbps'ye çıkan paketi kullanmak isteyen müşteriler, aylık 500 dolar ödemek zorunda.

    Ayrıca bu yeni premium anteni almak isteyenlerin sisteme giriş ücreti de 2 bin 500 dolar olarak belirlendi. Öte yandan, kullanıcıların 500 dolar da depozito vermesi gerekecek.

    starlink


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