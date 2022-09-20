Petrol
92.38
0.41%
Euro
18.346
0.08%
Dolar
18.3047
0.06%
Altın
985.2
0.11%
Borsa
325
0.00%
Bitcoin
358.186
3.87%
BTXN Coin
7.96
-2.33%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Starlink uydu interneti tüm kıtalarda aktif edildi

    Elon Musk, SpaceX'in sunduğu Starlink uydu internet hizmetinin artık Antarktika da dahil olmak üzere tüm kıtalarda kullanılabildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Starlink uydu interneti tüm kıtalarda aktif edildi

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    SpaceX, bu yıl içinde tam 42 fırlatma görevi yaparak yörüngedeki uydu sayısını 3 binin üzerine çıkardı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 4 bin 500 seviyesine çıkarılması planlanılıyor.

    Elon Musk: Starlink tüm kıtalarda aktif

    Elon Musk, Starlink uydu internet hizmetinin dünyanın tüm kıtalarında çalışabilir hale geldiğini açıkladı. Deneyimli yönetici, hizmetin Antarktika'da bile kullanılabileceğini söyledi.

    SpaceX, toplamda 12 bin Starlink uydusu fırlatma iznine sahip. Şirket uzun bir süredir izin verilen uydu sayısını 30 bine çıkartan başvurunun onaylanmasını bekliyor.

    Elon Musk, Starlink uydu internet hizmetini geliştirmek için 30 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladıklarını söylüyor.

    starlink


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Kütahya'da Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde yaşamını yitirdi
    3. Sayfa

    Kütahya'da Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde yaşamını yitirdi

    Bilecik'te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü
    3. Sayfa

    Bilecik'te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü

    Görüş Bildir