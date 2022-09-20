Starlink uydu interneti tüm kıtalarda aktif edildi

Elon Musk, SpaceX'in sunduğu Starlink uydu internet hizmetinin artık Antarktika da dahil olmak üzere tüm kıtalarda kullanılabildiğini duyurdu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX, bu yıl içinde tam 42 fırlatma görevi yaparak yörüngedeki uydu sayısını 3 binin üzerine çıkardı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 4 bin 500 seviyesine çıkarılması planlanılıyor.

Elon Musk: Starlink tüm kıtalarda aktif

Elon Musk, Starlink uydu internet hizmetinin dünyanın tüm kıtalarında çalışabilir hale geldiğini açıkladı. Deneyimli yönetici, hizmetin Antarktika'da bile kullanılabileceğini söyledi.

SpaceX, toplamda 12 bin Starlink uydusu fırlatma iznine sahip. Şirket uzun bir süredir izin verilen uydu sayısını 30 bine çıkartan başvurunun onaylanmasını bekliyor.

Elon Musk, Starlink uydu internet hizmetini geliştirmek için 30 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladıklarını söylüyor.