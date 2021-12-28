Starlink uyduları, Çin uzay istasyonunu tehdit ediyor

Starlink uydularının Çin uzay istasyonunu tehdit ettiğini iddia eden Çinliler, Elon Musk'a tepki gösteriyor.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ardından taykonotları istasyona göndererek çalışmalara başlamıştı.

STARLINK UYDULARI ÇİN'İ RAHATSIZ ETTİ

Daha önce Çin'deki sorunlu Tesla otomobilleriyle tepki alan Elon Musk, şimdi de Starlink uyduları nedeniyle eleştiriler alıyor.

Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamalarda, SpaceX tarafından işletilen Starlink isimli uyduların Çin Uzay İstasyonu (Tiangong) için risk oluşturduğu ifade edildi.

İKİ KEZ ÇARPIŞMA TEHLİKESİ YAŞANDI

İddialara göre, 1 Temmuz ve 21 Ekim tarihlerinde Çin uzay istasyonu, iki kez Starlink uydularıyla çarpışma tehlikesi yaşadı.

Çin hükümetinin, Elon Musk ve SpaceX'i Birleşmiş Milletler Uzay Ajansı'na şikayet ettiği de gelen bilgiler arasında.

ÇİN, ABD'Yİ SUÇLADI

Çin, ayrıca ABD'yi uzay anlaşmaları kapsamındaki yükümlülükleri göz ardı ederek astronotları tehlikeye atmakla suçluyor.



Twitter gibi platformlarda Starlink uydularını "çöp yığını" olarak nitelendiren Çinli kullanıcılar, Elon Musk için de "ABD hükümetinin ve ABD ordusunun yarattığı yeni bir silah." ifadeleri kullanılıyor.

SpaceX, Starlink ağının bir parçası olarak şimdiden yaklaşık 1.900 uydu fırlattı ve binlercesini daha uzaya göndermeyi planlıyor.

Görünüşe göre söz konusu uydular, gelecekte de dünyanın gündeminde yer almaya devam edecek.