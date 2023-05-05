Starlink uyduları Osmaniye semalarında görüldü Osmaniye’de SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı.

İHA

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda yaklaşık 4 bin Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor. Öte yandan, fırlatmanın ardından gökyüzünde tek sıra halindeki geçişler, büyük bir keyifle izleniyor.

Starlink uyduları Osmaniye semalarında

SpaceX'e ait 56 adet Starlink internet uydusunu yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletinden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Osmaniye’de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı.

Osmaniye’nin merkez ve ilçelerinde gökyüzünü aydınlatan uyduları fark eden vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu anları kayıt altına alırken, uydular birçok şehirde görüntülendi.