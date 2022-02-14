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Starlink uydularının atmosferde yandığı anlar kamerada

Starlink uydularının atmosferde yandığı anlar kamerada

SpaceX'in 3 Şubat’ta fırlattığı 49 Starlink uydusundan 40’ı, jeomanyetik bir fırtına tarafından parçalandı. O anlar, kameralara yansıdı.