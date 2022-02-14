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- Starlink uydularının atmosferde yandığı anlar kamerada
Starlink uydularının atmosferde yandığı anlar kamerada
SpaceX'in 3 Şubat’ta fırlattığı 49 Starlink uydusundan 40’ı, jeomanyetik bir fırtına tarafından parçalandı. O anlar, kameralara yansıdı.
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 10:48
- Güncelleme : 14.02.2022 - 12:36
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye gönderiyor.
Starlink internet uydu ağının parçası olacak 49 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Kennedy Uzay Merkezi'nden 3 Şubat'ta fırlatılmıştı.
40 UYDU YOK OLDU
Fırlatma gününde atmosferdeki jeomanyetik fırtına, önceki fırlatmalara göre uyduları yüzde 50’ye kadar daha fazla sürükledi.
Bu nedenle fırlatılan uyduların 40 tanesi, yörüngeye ulaşamadan atmosferde parçalandı. Uyduların yörüngeye ulaşamadan düştüğü anlar, kameralar tarafından kaydedildi.
Starlink uydularının atmosferde yandığı anlar - VİDEO