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    Starlink uydularının atmosferde yandığı anlar kamerada

    SpaceX'in 3 Şubat’ta fırlattığı 49 Starlink uydusundan 40’ı, jeomanyetik bir fırtına tarafından parçalandı. O anlar, kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 12:36
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    Starlink uydularının atmosferde yandığı anlar kamerada

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye gönderiyor.

    Starlink internet uydu ağının parçası olacak 49 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Kennedy Uzay Merkezi'nden 3 Şubat'ta fırlatılmıştı.

    40 UYDU YOK OLDU

    Fırlatma gününde atmosferdeki jeomanyetik fırtına, önceki fırlatmalara göre uyduları yüzde 50’ye kadar daha fazla sürükledi.

    Bu nedenle fırlatılan uyduların 40 tanesi, yörüngeye ulaşamadan atmosferde parçalandı. Uyduların yörüngeye ulaşamadan düştüğü anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

    Starlink uydularının atmosferde yandığı anlar - VİDEO

    STARLINK

    Starlink uydularının atmosferde yandığı anlar kamerada #2

    STARLINK


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