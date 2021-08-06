Starlink'in internet hızı üç ayda bir buçuk kat arttı

Starlink'in internet hızı üç ayda bir buçuk kat arttı

Starlink hizmetindeki internet hızı, bir buçuk kat artarak genişbant internet bağlantısına yaklaştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

Starlink, ilk başlarda 50Mb/s ila 150Mb/s arasında intertet hızları ve 20ms gecikme süresi sunuyordu.

Ancak yeni uyduların fırlatılması ve daha alçak yörüngeye yerleştirilmesi ile birlikte hızlar oldukça yükselmiş durumda.

HIZLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Speedtest platformu, 2021 yılı için Starlink'in ortalama internet hızını ortaya koyan üç aylık bir rapor yayınladı. Söz konusu rapora göre Starlink hızları, yılın ikinci çeyreğinde bir buçuk kat arttı ve ortalama 97,23 Mbps olarak kayıtlara geçti.

2021'in ilk çeyreğinde Starlink'in internet hızı ortalama 65.72 Mbps olarak hesaplanmıştı. ABD'de sabit geniş bant internet için ortalama indirme hızı ise 115.22 Mbps seviyesinde.





ABONE SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

SpaceX tarafından yapılan resmi açıklamaya göre dünya genelindeki toplam Starlink abonesi 90 bini geride bıraktı ve 100 bin barajına doğru hızla ilerlemeye başladı.

Sadece bir ay içerisinde 20 binin üzerinde yeni abonenin Starlink ailesine katıldığı belirtildi.

Şu anda 12 ülkede hizmet vereren Starlink, 2021 sonu itibarıyla tüm dünyayı kapsam alanına almayı hedefliyor.