Starlink'in rakibi OneWeb, 36 internet uydusu daha fırlattı

Uzay interneti projesi için çalışmalarına devam eden Birleşik Krallık merkezli OneWeb, yörüngeye 36 uydu daha gönderdi.

SpaceX başta olmak üzere, şu anda birçok şirket uydu internet hizmeti için büyük bir rekabet halinde.

Bu şirketlerden biri olan OneWeb, alçak Dünya yörüngesine ilk internet uydularını 2019 yılında fırlatmıştı.

Ardından Mart 2020'de iki fırlatma daha gerçekleştiren şirket, koronavirüs nedeniyle en büyük destekçisi SoftBank da dahil olmak üzere, birçok yatırımcıdan artık fon sağlayamadığını duyurmuş ve iflasını istemişti.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ SATIN ALDI

SpaceX'in gökyüzündeki rakibi OneWeb, yeniden küllerinden doğdu. İngiltere hükümeti, geçtiğimiz yıl kasım ayında küresel uydu iletişim şirketi OneWeb'i satın aldığını duyurdu..

36 UYDU DAHA FIRLATILDI

2012 yılında kurulan ve hem İngiltere'de hem de ABD'deki tesislerinde en son uydu teknolojisini geliştiren OneWeb, iflastan kurtulduktan sonra yeniden faaliyetlerine devam ediyor.

Şirket, geçtiğimiz günlerde 36 internet uydusunu daha başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi. Böylece OneWeb'in yörüngedeki uydu sayısı 146'ya çıktı.

Şirketin dünya çapında internet hizmetini hayata geçirebilmesi için toplamda 648 uyduya ihtiyacı var.

İNGİLTERE'DE HİZMETE AÇILIYOR

Gelen bilgilere göre OneWeb, önümüzdeki aylarda üç fırlatma daha yapacak ve internet hizmetin İngiltere'nin tamamına açacak. Ayrıca şirket, 2022 ortasına kadar Avrupa'nın geri kalanı ve Afrika'nın bazı kısımları dahil olmak üzere birçok alana hizmet sağlamayı planlıyor.





ONEWEB VE STARLINK FARKI

Şu anda SpaceX'in yörüngede 1300 Starlink uydusu bulunuyor ve asıl hedef bu sayıyı 42 bine çıkarmak. Ancak OneWeb, 146 uydusuyla Starlink'in bir hayli gerisinde.

Şirket yetkilileri, uydu sayısını artırmak için acele etmediklerini, çünkü binlerce uydu fırlatmanın, gelecek neslin uzaydan yararlanabilmesini sıkıntıya sokacağını söylüyor.

Bunun dışında SpaceX'in Starlink internet hizmeti, doğrudan tüketicilere sunuluyor. Ancak OneWeb, uydu internetini telekomünikasyon şirketlerine satarak buradan müşterilerle buluşturacak.