Starlink'in Türkiye'ye gelişi ertelendi

2022 yılı içinde Türkiye'ye geleceği açıklanan Starlink için tarih değişti. Güncellenen bilgilere göre Starlink, 2023'te ülkemizde kullanıma sunulacak.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

SpaceX, Starlink uydularından internet erişimi sağlayan anten kitlerinin ön sipariş sürecini geçen yılın başlarında başlatmıştı. Ülkemizden de sipariş verilebilen bu kitlerin teslimatı henüz gerçekleşmedi

Yeni nesil kitlerin üretim aşamasında olduğunu ve 2022 yılında dağıtımına başlanacağı ifade eden SpaceX, Türkiye'nin de olduğu 45 yeni ülkede kitlerin bu yıl teslim edileceğini açıklamıştı.

Tarih ertelendi

SpaceX, Starlink haritasını güncelledi ve hizmetin geliş tarihi olarak 2023'ü işaret etti. Günümüzde dünya çapında 32 ülkede aktif olarak kullanılabilen Starlink, son açıklanan verilere göre 250 bin kullanıcıya sahip.

Son zamanlarda yaşanan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle şirket, ekipmanların üretiminde aksamaların olduğunu açıklamıştı.

Starlink'in aylık abonelik ücreti 99 dolar. Ancak hizmetin ülkemizde ne gibi onaylardan geçeceği ve Türkiye fiyatında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Öte yandan Starlink, Ookla tarafından yayınlanan verilere göre 100 - 130 Mbps aralığında internet hızı sunuyor. Ancak, gelecekte uydu sayısının artmasıyla hızların da artacağı belirtiliyor.