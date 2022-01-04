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    Steam, 27.9 milyon eş zamanlı oyuncu sayısıyla rekor kırdı

    Steam, yeni yılın ilk hafta sonunda kendi rekorunu kırarak eş zamanlı oyuncu sayısında 27 milyon 942 bine ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 10:32
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    Steam, 27.9 milyon eş zamanlı oyuncu sayısıyla rekor kırdı

    Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, uzaktan eğitim ve evden çalışma programları, oyuncuların sayısını da bir hayli artırdı.

    Oyun platformu Steam, yeni yılın ilk hafta sonunda, kendi rekorunu kırarak eş zamanlı oyuncu sayısında 27 milyon 942 bine ulaşmayı başardı.

    Yeni yıl tatili sebebiyle birçok oyuncu hafta sonunu oyun oynayarak geçirdi. Bu da Steam'in söz konusu rekoru kırmasında oldukça etkili oldu.

    SON REKOR 27,3 MİLYONDU

    En son 28 Kasım 2021'deTürkiye saati ile 17:00'de eş zamanlı oyuncu sayısında 27 milyon 384 bin 959'a ulaşan Steam, 2 Ocak 2022'de 27 milyon 942 bin 36 eş zamanlı oyuncu sayısıyla rekoru geliştirdi.

    steam


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