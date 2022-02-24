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    Steam oyunları, Tesla modellerinde oynanabilecek

    Elon Musk, uzun vadede tüm Steam oyunlarını Tesla araçlarına getirmek için çalıştıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 11:11
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    Steam oyunları, Tesla modellerinde oynanabilecek

    ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle oyun içi eğlence sistemine bir hayli önem veriyor.

    Şirket, daha önce otomobillerdeki büyük ekranda oyun oynanmasına izin vermişti. Ancak şirketin oyun planları bununla sınırlı kalmayacak.

    Elon Musk, araçların içerisinde yer alacak Tesla Arcade isimli bir oyun platformu kurmak için çalışıyor. Böylece otomobilller, dev bir oyun konsoluna dönüşecek.

    STEAM OYUNLARI, TESLA ARAÇLARINA GELİYOR

    Elon Musk, Steam'deki oyunların Tesla modellerinde oynanabilmesi için çalışma yaptıklarını açıkladı.

    Bu kapsamda, Steam'in özel bir Tesla sürümü olacak ve araç içi ekranlardan oyunlar indirilebilecek.

    Steam oyunları, Tesla modellerinde oynanabilecek #1

    Tesla, yenilenen Model S ve Model X'in tanıtımında bu araçlara entegre edilen oyun bilgisayarının oldukça güçlü olduğunu daha önce açıklamıştı.

    Sistemin 10 teraflops işlem gücüyle en yeni konsollarla boy ölçüşebilir kapasitede olduğu belirtilmişti.

    Tesla'nın sisteminin tüm detayları henüz belli olmasa da grafik tarafında AMD RDNA 2 mimarisine sahip Navi 23 GPU kullanılabilir.


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