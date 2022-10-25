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    Steam oyunlarına dev zamlar kapıda

    Steam, Türkiye'de önerilen dolar kurunu 1.8 TL'den 10 TL'ye yükseltti. Oyunlara ciddi zamlar gelmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 15:18
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    Steam oyunlarına dev zamlar kapıda

    Son zamanlarda dünya genelinde ekonominin zayıflaması, oyun geliştirme maliyetlerini de artırdı. Buna bir de ülkemizdeki yüksek dolar kuru eklenince, ülkemizde oyun satın almak oldukça zorlaştı.

    Döviz kurunda yaşanan büyük yükselişlere rağmen kur sabitleme politikası uygulayan Steam, ülkemizdeki oyuncuları üzecek bir karara imza attı.

    Platformdaki para birimleri paritelerini güncelleyen şirket, tavsiye edilen dolar/TL kurunı 1.8 TL'den 10 TL'ye yükseltti.

    Önerilen dolar kurunun yükselmesi ne anlama geliyor

    Steam, geliştirici hesabı olan işletme veya bireylere "Pricing Tool" isimli bir hizmet sunuyor, bu hizmetle oyun fiyatlarının belirlenmesine yardımcı oluyor.

    Geliştiriciler, ülkeler bazında bağımsız olarak fiyat belirleyebildikleri gibi bu Pricing Tool sayesinde otomatik olarak fiyatlandırma yapabiliyor.

    steam

    Örneğin yurt dışında 1 dolara satın alınan herhangi bir oyun, bu araç sayesinde otomatik olarak ülkemizde 1.8 TL'ye satılıyordu, ancak yeni güncelleme ile 10 TL'ye satılacak.

    Bu durum Steam'in Pricing Tool isimli aracını kullanan ve otomatik fiyatlandırma yapan geliştiricilere ait oyunlar için geçerli. Ancak bu aracı kullanan oyunların sayısı oldukça fazla.

    Oyun fiyatları şimdiden zamlanmaya başladı

    Steam'deki bu değişiklik, oyun fiyatlarının otomatik olarak artacağını gösteriyor. Hatta birçok oyunun fiyatı şimdiden yükselmeye başladı bile. Örneğin 18.5 TL'ye satılan Left 4 Dead oyunu, artık 105 TL'ye satılıyor.


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