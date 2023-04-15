Steam, Türkiye'de en çok satılan oyunları açıkladı Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları paylaştı. İşte ülkemizdeki oyuncuların en çok indirdiği bilgisayar oyunları.

ensonhaber.com Son zamanlarda dünya genelinde ekonominin zayıflaması, oyun geliştirme maliyetlerini de artırdı. Buna bir de ülkemizdeki yüksek dolar kuru eklenince, ülkemizde oyun satın almak oldukça zorlaştı. Döviz kurunda yaşanan büyük yükselişlere rağmen kur sabitleme politikası uygulayan Steam, bu kararından vazgeçmiş ve oyunların fiyatları artmıştı. Steam'de en çok indirilen oyunlar Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları paylaştı. İşte ülkemizdeki oyuncuların en çok indirdiği 10 bilgisayar oyunu ve ülkemizdeki fiyatları: Counter-Strike: Global Offensive - Ücretsiz FIFA 23 - 699,99 TL Euro Truck Simulator 2 - 149,00 TL Resident Evil 4 - 887,29 TL Call of Duty: Modern Warfare 2 - 1.099 TL The Elder Scrolls Online - 179,00 TL Atomic Heart - 699,00 TL Apex Legends - Ücretsiz Rust - 308,00 TL Destiny 2 - Ücretsiz